أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال أسبوع.. البنك التجارى فى الصدارة

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 10.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 538.9 مليون جنيه، يليه سهم "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول بلغ 46.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 190.6 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث "الصناعات الكيماوية المصرية-كيما" بحجم تداول بلغ 21.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 187.3 مليون جنيه، ثم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول 7.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 146.5 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 21.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 121.2 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "ابن سينا فارما" بحجم تداول بلغ 44.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 113.3 مليون جنيه، ثم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول 9.03 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 81.2 مليون جنيه، ثم "السويدي إليكتريك"، بحجم تداول 3.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 79.8 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "حق اكتتاب شركة بلتون المالية القابضة-2"، بحجم تداول 233.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 63.1 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول بلغ 112.6 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 57.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 17665.29 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 3535.71 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 5242.31 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 21419.03 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 5361.91 نقطة.