اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 يونيو 2023 03:19 م
أكرم القصاص
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أسعار النفط تسجل 74.24 دولار لخام برنت و69.47 دولار للخام الأمريكى

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 02:00 م
أسعار النفط تسجل 74.24 دولار لخام برنت و69.47 دولار للخام الأمريكى نفط -أرشيفية
كتبت -مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 74.31 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 69.47 دولار.

 

ومدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إجراءات الحكومة الروسية للتعامل مع سقف أسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية الذي فرضته الدول الغربية حتى نهاية عام 2023 وجاء ذلك في مرسوم نُشر على موقع إلكتروني حكومي.

 

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" أمين الناصر ، أن أساسيات سوق النفط العالمية من المتوقع أن تظل قوية حتى نهاية العام الحالي، بدعم من قوة الطلب من البلدان، خاصة الصين والهند.

 

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" - خلال مؤتمر آسيا للطاقة، حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية - إنه بشكل عام، نعتقد أن أساسيات سوق النفط ستظل قوية لبقية العام، على الرغم من مخاطر الركود في العديد من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن اقتصادات الدول لاسيما الصين والهند، تؤدي إلى نمو قوي للطلب على النفط بأكثر من مليوني برميل يوميا هذا العام".

 

وعن تحول الطاقة، قال: "استكمال تحول الطاقة العالمي خلال ربع قرن فحسب أمر خيالي، موضحاً أن نمو الطاقة المتجددة لم يواكب النمو في استهلاك الطاقة العالمي".


النفط

النفط الخام

خام برنت

خام تكساس



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