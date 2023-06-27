أسعار الخضراوات اليوم.. الفاصوليا من 12 لـ16 جنيها للكيلو والبطاطس بـ4 جنيهات

وسجل سعر الفاصوليا 12 إلى 16 جنيهات في أسواق الجملة، والباذنجان البلدى 6 إلى 9 جنيهات، والرومى 4 إلى 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض 6 إلى 9 جنيهات، الفلفل الرومى الصوب 5 إلى 8 جنيهات، والفلفل البلدي 7 إلى 10 جنيهات، والفلفل الحامى 5 إلى 8 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الملوخية فى الجملة 4 إلى 8 جنيهات بانخفاض جنيه والخيار الصوب 7 إلى 9 جنيهات بتراجع 2 جنيه، والخيار البلدي 5 إلى 8 جنيهات، وبلغ سعر البامية 18 إلى 24 جنيها والبسلة 18 إلى 22 جنيها والسبانخ 7 إلى 10 جنيهات والقلقاس 5 إلى 8 جنيهات.

هذه الأسعار تعبر فقط عن سوق الجملة ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن إلى الأسواق المختلفة، لذلك تختلف هذه الأسعار بين منطقة إلى أخرى بحسب مكاسب التجار.