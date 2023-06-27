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أسرار رئيس الأركان وسخرية من كلينتون.. "CNN" تنشر تسريبا لترامب حول الوثائق السرية

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 10:27 ص
أسرار رئيس الأركان وسخرية من كلينتون.. "CNN" تنشر تسريبا لترامب حول الوثائق السرية دونالد ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

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حصلت شبكة سى إن إن الأمريكية على تسجيل صوتى للرئيس السابق دونالد ترامب يعترف على ما يبدو بتمسكه بوثائق سرية بعد مغادرته منصبه - لكن لم يعد بإمكانه رفع السرية عنه لأنه لم يعد رئيسًا.

 

وتم الإبلاغ سابقًا عن محتويات التسجيل، الذى تم إجراؤه خلال اجتماع 21 يوليو 2021 في نادي ترامب بيدمينستر ، نيو جيرسي ، للجولف ، وتم تضمينه في لائحة الاتهام المكونة من 37 تهمة الصادرة عن وزارة العدل والمتعلقة بمعالجة ترامب للوثائق السرية بعد مغادرته منصبه.

 

وفى التسجيل الذى مدته دقيقتين ، يمكن سماع ترامب وهو يخلط التسجيلات ويصف "كومة الأوراق الكبيرة" للأشخاص فى الغرفة. قائلا: "أليس هذا رائعًا؟ ، في إشارة على ما يبدو إلى وثيقة تتعلق بالجنرال مارك ميلي ، رئيس هيئة الأركان المشتركة".

 

وبينما يواصل ترامب وصف السجلات بأنها "سرية للغاية" ومليئة بـ "المعلومات السرية" ، قام موظف في الغرفة بتحويل المحادثة إلى سخرية من هيلاري كلينتون، مستهزئًا بها لطباعتها رسائل بريدها الإلكتروني الخاصة.

 

ودفع ترامب هذا الشهر بأنه غير مذنب في 37 تهمة جنائية تتعلق بتعامله مع مواد سرية، بعد أن قال ممثلو الادعاء إنه رفض إعادة مئات الوثائق التي تحتوي على معلومات سرية تتراوح من الأسرار النووية الأمريكية إلى القدرات الدفاعية للبلاد. ونفى كل الاتهامات وندد بالتحقيق ووصفه بأنه مطاردة سياسية.

 

يقول المدعون إن اعتراف ترامب في التسجيل بأنه لم يعد بإمكانه رفع السرية عن الوثيقة يقوض حجته بأنه رفع السرية عن جميع الوثائق التي بحوزته قبل مغادرة البيت الأبيض.

 

وجاء رد ترامب سريعا بعد نشر التسجيل، حيث هاجم المدعي العام جاك سميث وادعى ، أن التسريبات هي تبرئة من جرائمه المزعومة.

 

كتب ترامب: "المدعي الخاص المشوش، جاك سميث، الذي يعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، سرب بشكل غير قانوني و"نسج "شريطًا ونسخة منة والتى هي فى الواقع تبرئة ، وليس ما يودون تصديقه".

 

وأضاف الرئيس السابق: "إن عملية مطاردة الساحرات المستمرة هى عملية احتيال أخرى للتدخل في الانتخابات. إنهم غشاشون وبلطجية! "


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