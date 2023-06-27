أساور معصم اليد للزائر الصغير.. السعودية تحتفى بأطفال الحج.. صور

وزعت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية بشؤون الحرمين أساور معصم اليد للزائر الصغير في المسجد الحرام.

جاء هذا ضمن مبادرة "حفاوة" التي تندرج ضمن حملة الرئاسة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في عامها الحادي عشر تحت شعار "من الوصول إلى الحصول".



أحد أطفال الحج