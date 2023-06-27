اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 يونيو 2023 03:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

أساور معصم اليد للزائر الصغير.. السعودية تحتفى بأطفال الحج.. صور

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 02:33 م
أساور معصم اليد للزائر الصغير.. السعودية تحتفى بأطفال الحج.. صور أحد أطفال الحج
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وزعت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية بشؤون الحرمين أساور معصم اليد للزائر الصغير في المسجد الحرام.

جاء هذا ضمن مبادرة "حفاوة" التي تندرج ضمن حملة الرئاسة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في عامها الحادي عشر تحت شعار "من الوصول إلى الحصول".

أحد أطفال الحج
أحد أطفال الحج

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية سعود بن عطية الزهراني، استعداد الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية وإدارتها التابعة من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية؛ لتقديم أفضل وأرقى الخدمات الاجتماعية والإنسانية وإرشاد وتوعية القاصدين بالمسجد الحرام للمواقع المكانية داخل المسجد الحرام وساحاته وتقديم خدمة أساور معصم اليد للزائر الصغير.

السعودية تحتفى بأطفال الحج
السعودية تحتفى بأطفال الحج

 

وأوضح أن الأساور فيها اسم الطفل وولي أمره ورقم التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية والإدارات بالمسجد الحرام بمختلف المجالات الاجتماعية.

 


الحج

يوم عرفة

مناسك الحج

شعائر الحج

وقفة عرفات

عيد الأضحى

حجاج بيت الله الحرام

السعودية



الموضوعات المتعلقة

المظلات الشمسية .. توفر الوقاية للحجاج في مشعر عرفات

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 01:48 م

دعوات وتضرع الحجاج لله عز وجل فى كاريكاتير اليوم السابع

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 01:47 م

خطيب مسجد نمرة للحجاج فى عرفة: لا تنسوا الدعاء لمن أحسن إليكم.. ولا تنساقوا وراء شائعات يقصد منها تفريق الصف.. حافظوا على صلة الأرحام والأزواج والجيران.. حبوا لغيركم ما تحبوه لأنفسكم.. وربوا أبناءكم تربية جادة

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 01:42 م

هنا تتوحد القلوب.. الحجاج يؤدون ركن الحج الأعظم.. عرفات يستقبل ضيوف الرحمن.. مشعر "مزدلفة" وجهة الحجيج التالية.. وغدا يوم "النحر".. السعودية: نتخذ كافة التدابير لضمان أمن وسلامة الحجاج

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 01:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة