أخبار 24 ساعة.. فتح باب التقديم للطلاب العائدين للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية 11 يوليو

إعداد مدحت وهبة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية من بينها:

وزيرة التضامن: تنفيذ أنشطة لتوعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات بقرى حياة كريمة

وزيرة التضامن تعلن انضمام 800 متطوع جديد من طلاب جامعة حلوان لصندوق مكافحة الإدمان

هيئة جودة التعليم: زيادة الاستثمار من 7 مليارات جنيه عام 2014 لنحو 80 مليارا

وزيرة التضامن تطمئن على سلامة حجاج الجمعيات بعد وصولهم المشاعر المقدسة

دار الإفتاء: زيارة القبور فى العيد حرام فى حالة واحدة.. فيديو

وزير الصحة يتابع مؤشرات أداء حملة "100 يوم صحة" من العاصمة الإدارية

فتح باب التقديم للطلاب العائدين للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية 11 يوليو

مترو الأنفاق: استمرار العمل بنفس مواعيد التشغيل خلال أيام عيد الأضحى

الرعاية الصحية تشارك في مبادرة "100 يوم صحة" بالمجان حتى أكتوبر المقبل