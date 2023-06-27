اليوم السابع
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أخبار 24 ساعة.. فتح باب التقديم للطلاب العائدين للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية 11 يوليو

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. فتح باب التقديم للطلاب العائدين للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية 11 يوليو وزارة التعليم العالى ، صورة ارشيفية
إعداد مدحت وهبة

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التعليم العالى

التقديم للجامعات الخاصة

تقديم العائدين للجامعات الخاصة



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