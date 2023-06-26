81 مليون يورو مساعدة من الاتحاد الأوروبى لإسبانيا للتعامل مع آثار الجفاف

كتبت ـ فاطمة شوقى

أكد وزير الزراعة الإسبانى، لويس بلاناس، إن إسبانيا ستتلقى 81 مليون يورو إضافية من احتياطي أزمة السياسة الزراعية المجتمعية (PAC) لمواجهة عواقب الجفاف التى تعانى منها إسبانيا ، حسبما قالت صحيفة "لاراثون" الإسبانية.

وأشار بلاناس فى اجتماع وزراء الزراعة فى الاتحاد الأوروبى، إلى أن إسبانيا تتلقى 81 مليون يورو من الاحتياطى الزراعى المخصص للاستجابة للوضع الذى أشرنا إليه.

وفقًا للوزير، ستكون إسبانيا مستعدة لتلقى المزيد من الأموال من حزمة المساعدة الجديدة هذه التي ستقدمها المفوضية الأوروبية إلى البلدان يوم الإثنين، في اجتماع وزراء لوكسمبورج، الموافقة النهائية لمشروع التنظيم مع المساعدات.

وعلق قائلاً: "للتأكيد في الوقت الحالي للموافقة على هذه اللائحة المقابلة، سنكون أول دولة تدرك الاتحاد الأوروبي. إنها نبأ ممتاز ، من الواضح أن المرحلة الأولى قد مرت".

في الاجتماع السابق لوزراء الزراعة في الاتحاد الأوروبي، الذي تم الاحتفال به في نهاية شهر مايو، أظهرت المفوضية الأوروبية استعدادها لتوزيع 250 مليون يورو من الاحتياطي الزراعي في أزمة لدعم المزارعين وأفضل المزارعين موجودين فى إسبانيا والبرتغال وفرنسا وإيطاليا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحزمة التي يتم تقديمها إلى البلدان اليوم تشمل ما مجموعه 330 مليون يورو، 250 منها تأتي من الاحتياطي الزراعي.

وأشار بلاناس إلى أنه تم عقد اجتماعات الأسبوع الماضي مع المجتمعات المستقلة ومع المنظمات الزراعية "لتحريك الشخص الذي رفض القرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء في 11 مايو من نفس العام فيما يتعلق بالتتابع و حالة الأسواق الزراعية المستمدة من الحرب الأوكرانية ".