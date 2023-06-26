7 أساتذة بجامعة طنطا يحصدون جوائز الدولة التشجيعية والدولة للتفوق

الغربية محمد طارق

حصد اثنين من أساتذة جامعة طنطا جوائز الدولة التشجيعية لعام 2022 ، حيث حصل الدكتور مصطفى السيد الشويرى الأستاذ المساعد بكلية العلوم على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة " جائزة العلوم البيولوجية"، كما حصد الدكتور عمار حامد الشيخ المدرس بكلية الهندسة جائزة الدولة التشجيعية في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة "مجال العلوم الهندسية"، وفاز الدكتور سامح سمير عطوة الأستاذ المساعد بكلية العلوم بجائزة الدولة للتفوق في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة "جائزة العلوم الأساسية".

أما جوائز الدولة للهيئات والأفراد لعام 2021 فقد حصد 4 من أساتذة الجامعة 4 جوائز، حيث فاز الدكتور أحمد محمد مسعد قابــــــــل الأستاذ المساعد بكلية الطب جامعة طنطـا على جائزة أ.د. شوقى إبراهيم الحداد في مجال الأورام السرطانية، وحصدت الأستاذة الدكتورة نشوى محمد محمد يوسف عبد التواب الأستاذ بكلية الهندسة جامعة طنطا، جائزة أكاديمية الشروق للإبداع العلمي والتكنولوجي في مجال الهندسة المدنية والمعمارية للمشروعات الصناعية، كما حصد الدكتور أحمد طه براغـيث الأستاذ المساعد بكلية الهندسة جامعة طنطا جائزة أ.د. أحمد محرم أحمد في مجال الهندسة الانشائية وتطبيقاتها العملية، وحصد الأستاذ الدكتور حمدي محي الدين عفيفى أبوالنور الأستاذ بكلية الهندسة جامعة طنطا جائزة أ.د. محمد محمد الهاشمى فى مجال بحوث وتكنولوجيا التشييد والمنشأت الخرسانية

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هنأ الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا علماء الجامعة الحاصلين على الجوائز، موضحاً أن حصول الجامعة على 7 جوائز يعكس جودة البحث العلمي في الجامعة، وجهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين في كافة المجالات العلمية والأكاديمية والبحثية، مؤكداً حرص الجامعة الدائم على تشجيع البحث العلمي وتوفير البيئة الداعمة لعلمائها وباحثيها لتحقيق التقدم المنشود للجامعة وتعزيز مكانتها التنافسية بين مثيلاتها من الجامعات، دعماً للخطة الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030.