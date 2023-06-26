6 قرارات وافقت عليها الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعى اليوم

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة، ملكية خاصة، لصالح المحافظة قرين كل منهما؛ وذلك لاستخدامهما في إقامة جبانة للمسلمين، وهي: الأولى بمساحة تبلغ 29.73 فدان، الواقعة ناحية قرية المحروسة بمركز قنا، وذلك لصالح محافظة قنا، والثانية بمساحة 28.5 فدان بناحية مركز ومدينة إسنا، لصالح محافظة الأقصر.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة تبلغ 771.03 فدان، الواقعة ناحية المطاهرة بمحافظة المنيا، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة؛ وذلك لاستخدامها في إقامة غابات شجرية، على أن تتولى محافظة المنيا إدارة واستغلال تلك الغابات الشجرية بالتنسيق مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ووافق مجلس الوزراء على إعفاء المهرجانات التي ستنظمها الهيئة العامة للمركز الثقافي (دار الأوبرا المصرية) في نطاق محافظات: القاهرة، والإسكندرية، والبحيرة، من ضريبة الملاهي، وكذا استثناء الهيئة من أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2023، فيما يخص حظر نفقات الصرف على النشر والدعاية ونفقات الحفلات وإيجار الخيام والكراسي، وهي: مهرجان القلعة الدوليّ للموسيقى والغناء بقلعة صلاح الدين والمسرح المكشوف بالقاهرة، خلال الفترة من 17 إلى 21 أغسطس 2023، والمهرجان الصيفي في كل من مسرح سيد درويش والمسرح الروماني بمحافظة الإسكندرية، ودار أوبرا دمنهور بمحافظة البحيرة خلال شهري يوليو وأغسطس 2023، ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023، وأوبرا عايدة في المسرح الكبير خلال الموسم الفني 2023 – 2024 .

يأتي ذلك في إطار تنفيذ برنامج الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعدالة الثقافية في المجتمع؛ من أجل نشر الفنون الرفيعة، والنهوض بالذوق العام، والوصول بالمنتج الثقافي والفني إلى مختلف مناطق الجمهورية.

واستعرض مجلس الوزراء تقرير الأداء نصف السنوي عن الموقف المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خلال النصف الأول من العام المالي 2022 – 2023، في الفترة من 1/7/2022 وحتى 31/12/2022، وكذا القوائم المالية للهيئة في 31/12/2022.

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 18/6/2023، بشأن الإسناد للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال؛ وذلك للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 31 مشروعا، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

وافق مجلس الوزراء على طلب إحدى الشركات المتخصصة في مجال الفنادق والقرى السياحية والمشروعات الترفيهية بمد البرنامج الزمني لمشروعها السياحي في سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، لمدة عامين ونصف العام، لينتهي في 31 ديسمبر 2028 بدلاً من 30 يونيو 2026؛ وذلك في إطار إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين في مشروعاتهم بمختلف المجالات والقطاعات.