463 وظيفة خالية على بوابة الوظائف الحكومية ستعلن خلال شهر يونيو الجارى

كتبت ريهام الباشا

أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه من المقرر أن ينشر الجهاز الإعلانات التى سيعلن عنها خلال شهر يونيو الجارى على بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/، والتى طورها الجهاز بحيث تكون آلية التواصل بين المتقدم والجهاز فى كافة مراحل المسابقات المركزية، بدءا من التقديم حتى إعلان النتيجة، كما يقوم الجهاز بنشر الإعلان قبل بدء موعد التقديم بوقت كاف؛ حتى يتسنى للمتقدمين اختيار المسابقات التى سيقدمون فيها وكذلك تجهيز المستندات المطلوبة، ويمكن للمتقدمين الاطلاع على شروط الإعلان والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى التعرف على بيانات التقديم والاتصال من خلال بوابة الوظائف الحكومية. وسيعلن الجهاز عن حاجة وزارة الموارد المائية والرى لتعيين عدد (238) فى وظيفة مهندس بالتخصصات الآتية (ميكانيكا – كهرباء – مدنى – حاسب آلي) بالمستوى الوظيفى الثالث (ج)، ويتم التقديم للإعلان إلكترونياً عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتباراً من 18/7/2023 حتى 31/7/2023. كما سيعلن الجهاز عن حاجة الهيئة العامة للنقل النهرى التابعة لوزارة النقل عن حاجة الهيئة لتعيين عدد (102) فى وظيفة فنى بالتخصصات الآتية (تشغيل - ميكانيكا – كهرباء - إنشاءات مدنية) بالمستوى الوظيفى الرابع (ب)، بالإضافة إلى حاجة الهيئة لتعيين عدد (47) فى وظيفة مهندس بالتخصصات الَآتية (ميكانيكا – كهرباء – مدنى - بناء السفن) بالمستوى الوظيفى الثالث (ج) ويتم التقديم للإعلان إلكترونياً عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتباراً من 11/7/2023 حتى 24/7/2023.

وفي هذا السياق، سيعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أيضا عن حاجة الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل لتعيين عدد (100) في وظيفة مهندس بالتخصصات الَآتية (كهرباء – مدني - إلكترونيات) بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، ويتم التقديم للإعلان إلكترونياً عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتباراً من 11/7/2023 حتى 24/7/2023.

كما سيُعلن عن حاجة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل التابعة لوزارة النقل لتعيين عدد (23) مهندساً في وظيفة باحث تخطيط أو باحث مشروعات بالتخصصات الَآتية (كهرباء – مدني – حاسبات – معماري – اتصالات – ميكانيكا) وعدد (9) في وظيفة باحث اقتصادي وعدد (8) في وظيفة باحث تمويل وتكاليف، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، ويتم التقديم للإعلان إلكترونياً عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتباراً من 11/7/2023 حتى 24/7/2023.

ومن المقرر أن يُعلن الجهاز أيضا خلال الفترة المقبلة عن عدد من المسابقات المقرر إجراؤها لصالح عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

جدير بالذكر أن الاختبارات الالكترونية للمسابقات يعقدها الجهاز بمركز تقييم القدرات والذي أنشأه استنادا لنص المادة رقم 30 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016؛ بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظف والتدريب والترقي، ولضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإداري للدولة، وضمان كفاءة استخدام مخصصات التدريب إلى جانب ضمان شغل الكفاءات مواقع القيادة، وقام الجهاز عند إنشائه بمراعاة أن يكون النظام مُميكناً بالكامل وبمنأى عن أي تدخل بشري.