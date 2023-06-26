44 نوعا من أسماك القرش بالبحر الأحمر تعرف على أخطرها

كتبت منال العيسوي

بدأت وزراة البيئة الأسبوع الماضى، اتخاذ الإجراءات لدراسة سلوكيات أسماك القرش فى البحر الأحمر، وخاصة الأنواع الأخطر منها، ورغم ما أكدته الأبحاث والدراسات عن أنه يعيش في البحر الأحمر ما يقرب من 44 نوعاً من أسماك القرش، فإنها ليست جميعا مؤذية للإنسان ولكن هناك بعض الانواع منها يشكل خطراً على حياة الإنسان وكانت وراء اغلب الحوادث السابقة فى محيط البحر الأحمر.

تضم أنواع أخطر أسماك القرش عدد منها وهى أسماك النمر والقرش أبو ريشة بيضاء والقرش الذئب، والباراكودا، والموراي، وأسماك الأسد والديك، والرقيطة، والسمكة الشيطان، والسمكة اللاسعة، والرعاد ، والتترودونتيدي وغيرهم من الأنواع.

خلال هذا التقرير نرصد بعض المعلومات عن 4 من هذه الأسماك ولماذا تشكل خطورة على الإنسان.

1- النوع الأول هو سمكة الباراكودا هى أحد أنواع اسماك القرش القاضمة وهى نوع خطر ، و تكمن خطورتها في سرعتها الخاطفة وأسنانها الحادة، التي قد تمكنها من شق جسد الانسان . وأحيانا تكون معظم الإصابات في المياه السطحية ، لكنها نادرا ما تهاجم الغواصين، فهى لا تستسيغ لحم الإنسان.

2- أما النوع الثانى فهو سمكة الموراي ، وهى من أكبر الأسماك حيث يصل طولها إلى ثلاثة أمتار ، ولها أسنان حادة وقوية جداً ، من الممكن أن تسبب إصابات خطيرة للانسان ، و لحمها يحتوي على سم سمسم سيغواتيرا، لكنه بدأ في التآلف مع الغواصين بسبب قيامهم بإطعامه.

3- هو أسماك الأسد والديك وتنتمى لأنواع الأسماك الصخرية، و ألوانها زاهية وجذابة وبمجرد الاقتراب من فريستها تفرغ سمها فيه، والعجيب أن هذه الأسماك لا تهاجم الانسان ، ولكنها تشعر بالخطر بسبب زبذبات أجهزة التنفس تحت الماء .

4- هى سمكة الشيطان، والتى تشبه الأسماك الصخرية و طولها يصل احيانا الى 30 سنتيمترا، واصاباتها خطيرة جدا، قد تسبب الوفاة فى لحظة واحدة لأنها تدفع سمها من خلال الأشواك الظهرية.