وكيل الطب البيطري يتفقد مجازر الإسماعيلية للتأكد من جاهزيتها لعيد الأضحى

واستهدفت الجولة المرور على حدد من مجازر المحافظة بدءا من مجزر القصاصين، ثم مجزر أبو صوير ثم مجزر فايد ثم المجزر الكبير بالإسماعيلية ومجزر القنطرة غرب.

وتم التأكد خلال الجودة من توافر المياه والإضاءة وسلامة معدات الذبح والآلات وروافع الذبائح بالإضافة إلى تفقد المجازر والتأكد من وجود الأطباء البيطريين لمتابعة عمليات الذبح والكشف على الذبائح قبل ذبحها، وفحص اللحوم قبل طرحها للمستهلك.

ومن جهة أخرى أعلن الدكتور حامد موسى الأقنص مدير مديرية الطب البيطري في الإسماعيلية، ووكيل الوزارة عن أماكن الجزارة ونقاط الذبح والتى تتم عملية الذبح فيها تحت إشراف الأطباء البيطريين.

‏وقال الدكتور حامد الأقنص وكيل وزارة الطب البيطرى بمحافظة الإسماعيلية فى تصريح خاص لليوم السابع بأنه بناء على توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية بأن مديرية الطب البيطرى استعدات لاستقبال عيد الأضحى المبارك .

وأشار بأن المديرية رفعت درجة الاستعداد القصوى ومنعت الإجازات والراحات خلال أيام العيد.

واضاف بانه اصدر تعليماته لجميع الادارات والوحدات البيطرية على مستوى المحافظة بضرورة تجهيز المجازر المحلية والبالغ عددها 6 مجازر وهى مجزر الإسماعيلية الآلي بابو خليفة و مجزر القصاصين ومجزر ابو صوير ومجزر فايدوالمجزر الآلي ومجزر خاص تحت إشراف الطب البيطري .

واضاف بانه تم التنبيه على مديرى الادارات والوحدات بضرورة نظافة وانارة جميع المجازر بالاشتراك مع الاجهزة التنفيذية .

واكد الدكتور حامد الاقنص ان جميع المجازر سيتم تشغليها ايام العيد بالمجان دون اى رسوم ومن حق اى مواطن بمحافظة الاسماعيلية الذهاب للمجزر لذبح الاضحية بالمجان .

واشار الى انه تم تخصيص 38 نقطة ذبح على مستوى مدينة الاسماعيلية فى حى اول وحى ثان وحى ثالث الاسماعيلية ويشرف عليها اطباء المديرية .

وحذر الدكتور حامد الاقنص المواطنين بعدم الذبح فى الشوارع ا وفى الاماكن الغير مخصصة للذبح حتى لايتم توقيع غرامة مالية عليه.