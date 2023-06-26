وزير الصحة: اتحاد الجمعيات الأهلية يدعم حملة "100 يوم صحة"

كتب وليد عبد السلام

رحب الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بدعم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، للحملة الرئاسية «100 يوم صحة» التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد، من النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجمعيات الأهلية في جميع محافظات الجمهورية، ستشارك في الحملة، بدعم من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، من خلال العيادات والمستشفيات والقوافل وندوات التوعية.

ومن جانبه، أكد الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الجمعيات بدأت عملها بالفعل في محافظات (الوادي الجديد، والإسماعيلية، ومطروح، وأسوان، والأقصر، ودمياط، والإسكندرية) وجاري استكمال العمل في باقي المحافظات.