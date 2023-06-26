وزارة الدفاع الروسية: مقتل 500 جندي أوكراني في عمليات عسكرية بأوكرانيا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مستودعات ذخيرة وأسلحة غربية لقوات كييف بضربات صاروخية دقيقة، والقضاء على أكثر من 500 مقاتل من جنود كييف ومرتزقتها على عدة محاور.



وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا، بحسب قناة روسيا اليوم إنه تم تدمير مستودعات ذخيرة وأسلحة غربية تابعة للقوات الأوكرانية، والتصدي لمحاولات أوكرانية للهجوم على محاور دونيتسك وكراسني ليمانسك وجنوب دونيتسك.



وأضاف البيان أنه على محور دونيتسك تم صد هجومين للقوات الأوكرانية، والقضاء على 195 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفعين أمريكيين من طراز Paladin، وعلى محور كراسني ليمانسك، أحبطت القوات الروسية أنشطة مجموعتي تخريب واستطلاع في لوغانسك، وقضت على أكثر من 90 جنديا أوكرانيا ودمرت مدفعا ذاتي الحركة من طراز أكاتسيا ومدفع هاوتزر D-30.



وأوضح البيان أنه تم تم تدمير 19 مسيرة في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون.