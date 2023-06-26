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ننشر أسماء أوائل الدبلومات الفنية للتربية الخاصة

الإثنين، 26 يونيو 2023 07:38 م
ننشر أسماء أوائل الدبلومات الفنية للتربية الخاصة أسماء أوائل الدبلومات الفنية للتربية الخاصة
كتب سيد الخلفاوى

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ننشر أسماء أوائل الدبلومات الفنية بالقاهرة للتربية الخاصة "الصم وضعاف السمع" بمديرية تعليك القاهرة، حيث تقدم أيمن موسى، وكيل أول الوزارة - مدير المديرية، بأجمل التهاني القلبية لأوائل طلاب الدبلومات الفنيه للتربية الخاصة ( للصم وضعاف السمع ) للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

كما تقدم "موسى" بخالص الشكر والتقدير لإدارة التربية الخاصة بالقاهرة والإدارات التعليمية و المعلمين على مجهوداتهم مع الطلاب ، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح والتميز.
 
الشهادات
 
 
وكانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة،اعلنت أنه بداية من يوم السبت الموافق 2023/7/1 سيتم تفعيل الخدمة الإلكترونية لتحويلات التلاميذ بين المدارس والإدارات ومن المحافظات للقاهرة، للعام الدراسي 2023-2024 وذلك على الرابط التالي: https://eduserv.cairo.gov.eg
 
وأوضحت المديرية أن هذه الخدمة متاحة لجميع المراحل للمدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات بداية من (KG2) الصف الثاني لرياض الأطفال إلى الصف الثالث الثانوي العام.
 
 

اوائل التعليم الفني

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تعليم القاهرة

التحويل بين المدارس




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