ننشر أسماء أوائل الدبلومات الفنية للتربية الخاصة

كتب سيد الخلفاوى

ننشر أسماء أوائل الدبلومات الفنية بالقاهرة للتربية الخاصة "الصم وضعاف السمع" بمديرية تعليك القاهرة، حيث تقدم أيمن موسى، وكيل أول الوزارة - مدير المديرية، بأجمل التهاني القلبية لأوائل طلاب الدبلومات الفنيه للتربية الخاصة ( للصم وضعاف السمع ) للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

كما تقدم "موسى" بخالص الشكر والتقدير لإدارة التربية الخاصة بالقاهرة والإدارات التعليمية و المعلمين على مجهوداتهم مع الطلاب ، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح والتميز.





وكانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة،اعلنت أنه بداية من يوم السبت الموافق 2023/7/1 سيتم تفعيل الخدمة الإلكترونية لتحويلات التلاميذ بين المدارس والإدارات ومن المحافظات للقاهرة، للعام الدراسي 2023-2024 وذلك على الرابط التالي: https://eduserv.cairo.gov.eg

وأوضحت المديرية أن هذه الخدمة متاحة لجميع المراحل للمدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات بداية من (KG2) الصف الثاني لرياض الأطفال إلى الصف الثالث الثانوي العام.