ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 13 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35071 طن تشمل: 4625 طن يوريا و 4736 طن رمل و 2046 طن كسب صويا و 3800 طن علف بنجر و 19864 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45663 طن تشمل: 7137 طن خردة و21323 طن ذرة و200 طن زيت طعام و 503 طن ابلاكاش و1482 طن خشب زان و2150 طن بذرة صويا و12868 طن قمح .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1382 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 45 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3155 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 127995 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 210249 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3921 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و شبرا و كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6235 شاحنة .