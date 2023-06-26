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موعد امتحانات الدور الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى بالقاهرة

الإثنين، 26 يونيو 2023 10:58 ص
موعد امتحانات الدور الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى بالقاهرة جدول امتحانات الدور الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى بالقاهرة
كتبـ سيد الخلفاوى

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نشرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة جدول امتحانات الدور الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى، والتى تبدأ 15/ 7 المقبل، ويؤدى طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائى (وما يعادله) الامتحانات خلال الفترة من السبت الموافق 2023/7/15 حتى السبت الموافق 2023/7/22
 
ويؤدى طلاب النقل الإعدادي العام والرياضى (وما يعادله ) الامتحانات خلال الفترة من السبت الموافق 15-7-2023 حتى السبت الموافق 22-7-2023
 
أما النقل الإعدادى المهنى (وما يعادله) يؤدى الامتحانات خلال الفترة من الإثنين 24-7-2023 حتى الإثنين 1-8-2023 .
 
ويودى صفوف النقل الثانوى العام وما يعادله الإمتحانات، خلال الفترة من السبت الموافق 15-7-2023 حتى الإثنين 1-8-2023 .
 
والنقل الثانوى الفنى وما يعادله من السبت 15-7-2023 حتى الإثنين الموافق 1-8-2023 .
 
والشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم وضعاف السمع والمكفوفين والمهنية والرياضية خلال الفترة من الإثنين 24-7-2023 حتى الإثنين الموافق 1-8-2023.
 
إمتحانات الدور الثانى للصفين الأول والثانى بالقاهرة (1)
 

 

إمتحانات الدور الثانى للصفين الأول والثانى بالقاهرة (2)
 

 

 


محافظ القاهرة

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