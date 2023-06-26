اليوم السابع
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الإثنين، 26 يونيو 2023 04:40 ص
أكرم القصاص
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ملك الأردن: نريد أن تكون الانتخابات المقبلة محطة في تاريخ الحياة البرلمانية

الإثنين، 26 يونيو 2023 04:00 ص
ملك الأردن: نريد أن تكون الانتخابات المقبلة محطة في تاريخ الحياة البرلمانية العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني
وكالات

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أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني خلال لقائه سياسيين وكتاباً صحفيين أهمية الانتخابات النيابية المقبلة، قائلاً "نريدها أن تكون محطة رئيسة في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية".، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

ودعا الملك خلال اللقاء، الذي عُقد في قصر الحسينية الأحد، الأحزاب إلى الاستفادة من الفترة المقبلة لبناء برامج واقعية وواضحة لإقناع الناخبين بها.

ولفت إلى أهمية رفع نسب التصويت في الانتخابات المقبلة بتحفيز المواطنين على المشاركة الفاعلة في عملية التحديث السياسي، وتشجيعهم على الترشح والانتخاب بخاصة الشباب والمرأة.

وبين الملك أن المشاركة الفاعلة تتطلب أن يشعر المواطن بأن الأحزاب السياسية تعمل بجدية لترجمة برامجها على أرض الواقع، والانتقال من مرحلة الشعارات إلى تحقيق النتائج.

وأشار إلى أن عملية التحديث السياسي جاءت لتبني على ما تم إنجازه، ووضعت خارطة طريق واضحة لتحقيق الأهداف المرجوة بشكل متدرج وآمن.

ولفت الملك إلى أن التحديث السياسي لا يمكن أن يحقق نتائجه دون التحديث الإداري والاقتصادي، معيدا التأكيد على أن المسارات الثلاثة مترابطة في إطار علاقة تكاملية هدفها خدمة الوطن والمواطن.

 

 


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