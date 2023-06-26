مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين إثر صعقات برق شمال غربي الهند

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لقي أربعة أشخاص مصرعهم، فيما أصيب آخرون بجروح من جراء حوادث صعقات البرق في ولاية /راجستان/ شمال غربي الهند، حيث شهدت بعض أجزاء من الولاية هطول أمطار موسمية.



وقال متحدث باسم إدارة الأرصاد الجوية الهندية - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية - إن ارتفاع منسوب مياه الأمطار سجل 10 سنتيمترات حتى صباح اليوم الإثنين في مدينة كاثومار بمنطقة الوار وكذلك في مقاطعة /راجسماند / في الولاية ذاتها.



كما أصدرت إدارة الأرصاد تحذيرا باللون البرتقالي - في إشارة إلى مدى خطورته - لبعض المقاطعات التي تشهد سوء أحوال جوية في الولاية ذاتها، بينما أفادت الشرطة إلى أنه تم نقل الضحايا الأربعة إلى المستشفى.