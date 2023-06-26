مصرع مواطن وإصابة 4 آخرين فى انقلاب سيارة أجرة فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، مصرع مواطن وإصابة 4 آخرين فى انقلاب سيارة أجرة على طريق قرية زرنيخ، وتم نقل المصابين لمستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة أجرة كبوت خلال تفاديها دراجة نارية، وذلك على طريق قرية زرنيخ بمدينة إسنا وكانت فى طريقها لقرية الشراونة بإسنا، مما أسفر عن مصرع مواطن يدعى "أحمد ربيع أحمد" يبلغ من العمر 69 سنة، وإصابة كل من "رحمة فراج محمد" 35 سنة، و"محمد أشرف بدرى" 20 سنة، و"زينب أمين الضوى" 50 سنة، و"عمر محمد أبو الدهب" 65 سنة، مصابين بكدمات وسحجات وجروح وكسور متفرقة بأجسادهم، وتم نقل المصابين على الفور لمستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، والمتوفى لمشرحة المستشفى لحين فحصه وتسليم الجثمان لذويه، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أمس الأحد، إصابة 9 مواطنين في انفجار أسطوانة أنبوبة بوتاجاز داخل منزل مواطن في قرية ترعة ناصر، وتم نقلهم لمستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة بمجلس مدينة إسنا، إخطارا من الأهالى يفيد بانفجار أنبوبة بوتاجاز في منزل "محمد عبد الصبور عبدالدايم" بقرية ترعة ناصر التابع لمجلس قروي كومير، مما أسفر عن إصابة 9 أفراد، وهم كل من "عمر صلاح أبو الوفاء 13 سنة - زينب عبدالرازق متولي 45 سنة - صلاح ابو الوفا 17 سنة - صلاح أبو الوفا أبو دوح 53 سنة - محمود عبدالفتاح فهمي 30سنة - حجاج عبد المتعال الضوي 40 سنة - أحمد عبدالعليم مصطفى 25 سنة - محمد ناصر عبدالسلام 25 سنة - حسين عرفه منصور 40 سنة"، مصابين بحروق درجة أولى وثانية جروح في الوجه والصدر والبطن والذراع الأيمن والأيسر.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، حيث أسفر الحريق عن التهام محتويات حجرة الجلوس والمطبخ، وانتقلت فور اندلاع الحريق لموقع الحادث 5 سيارات إسعاف و3 سيارات مطافي، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.