مصرع شخص وإصابة 3 فى حادث انقلاب سيارة بطريق السويس الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين، إثر اصطدام سيارة ملاكى بالجزيرة الوسطى ثم انقلابها بطريق السويس الصحراوى، وتم نقل المتوفى والمصابين الى المستشفى، وانتقلت الخدمات المرورية، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفى ومصابين بطريق السويس الصحراوى ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكى اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في انحراف المركبة، واصطدامها بالجزيرة الوسطى أعلى كوبرى جاردينا وانشطراها نصفين، ونتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 3 آخرين ، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.