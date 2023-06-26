اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 يونيو 2023 07:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شخص وإصابة 3 فى حادث انقلاب سيارة بطريق السويس الصحراوى

الإثنين، 26 يونيو 2023 06:11 م
مصرع شخص وإصابة 3 فى حادث انقلاب سيارة بطريق السويس الصحراوى اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين، إثر اصطدام سيارة ملاكى بالجزيرة الوسطى ثم انقلابها بطريق السويس الصحراوى، وتم نقل المتوفى والمصابين الى المستشفى، وانتقلت الخدمات المرورية، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفى ومصابين بطريق السويس الصحراوى ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكى اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في انحراف المركبة، واصطدامها بالجزيرة الوسطى أعلى كوبرى جاردينا وانشطراها نصفين، ونتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 3 آخرين ، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

 

 


امن القاهرة

اخبار الحوادث

طريق السويس الصحراوى

اخبار عاجلة

حادث مرورى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة