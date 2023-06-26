اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 يونيو 2023 12:53 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شخص صدمته سيارة أعلى الطريق الأوسطى

الإثنين، 26 يونيو 2023 12:31 ص
مصرع شخص صدمته سيارة أعلى الطريق الأوسطى جثة - أرشيفية
كتب - عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى شخص مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلى الطريق الأوسطى بمنطقة البدرشين جنوب الجيزة وتم نقل المتوفى إلى مشرحة المستشفى.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي أعلى الطريق الأوسطى وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص مما تسبب في وفاته وتم نقل جثة المتوفى الى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
 
 

حادث مرورى

الطريق الاوسطى

اخبار عاجلة

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة

إصابة 3 أشخاص فى حادث مرورى بالإسماعيلية

الخميس، 15 يونيو 2023 03:47 م

التصريح بدفن 15 شخصا لقوا مصرعهم فى حادث مرورى بالطريق الصحراوى فى الصف

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 04:29 م

أهالي الشرقية يشيعون جنازة 3 طلاب ثانوية عامة لقوا مصرعهم بحادث مروري عقب الامتحان

الإثنين، 12 يونيو 2023 08:37 م

وفاة معلم متأثرًا بإصابته في حادث مروري بنجع حمادي في قنا

الأربعاء، 31 مايو 2023 11:53 ص

مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين فى حادث مرورى بالطريق الدائرى بالجيزة

السبت، 27 مايو 2023 11:00 ص

عامل يكشف تفاصيل إصابته ومصرع آخر في حادث مروري بالصف

الجمعة، 26 مايو 2023 02:02 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة