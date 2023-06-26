مصرع شخص صدمته سيارة أعلى الطريق الأوسطى

كتب - عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلى الطريق الأوسطى بمنطقة البدرشين جنوب الجيزة وتم نقل المتوفى إلى مشرحة المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي أعلى الطريق الأوسطى وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص مما تسبب في وفاته وتم نقل جثة المتوفى الى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.