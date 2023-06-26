مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

كتب أحمد جمعة

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه.

ونشرت شرطة الاحتلال الاسرائيلى عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، والتضييق على دخول المصلين.

واعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي الاثنين، 13 فلسطينيا، غالبيتهم من محافظة رام الله والبيرة، بوسط الضفة الغربية المحتلة، والتي تشهد منذ أسبوع عدوانا مستمرا من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت 7 شبان من قريتي "بيتين" و"أبو شخيدم" شرق وشمال رام الله، مضيفة أن من بين المعتقلين شقيقين وجرى اعتقالهما للضغط على شقيقهما الثالث لتسليم نفسه لجيش الاحتلال.

وفي محافظة الخليل الجنوبية، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من مخيم "العروب" الواقع شمالها، وفتشت عدة منازل ومستودع أدوية في مدينة الخليل، وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة في عدة مناطق.

وفي المحافظة ذاتها، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة "حلحول" بعد توقيفهما قرب مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق الخليل.