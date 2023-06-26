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مستشار وزير الخارجية الأوكرانى: وزير الدفاع قد يتم تبديله بسبب "فاجنر"

الإثنين، 26 يونيو 2023 05:46 م
مستشار وزير الخارجية الأوكرانى: وزير الدفاع قد يتم تبديله بسبب "فاجنر" اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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قال يفهين ميكيتينكو مستشار وزير الخارجية الأوكراني، إنّ البعض يسمي ما يحدث في روسيا في اليومين الماضيين بخصوص تمرد قوات فاجنر كوميديا مأساوية، موضحًا: "وزير الدفاع الروسي كان أحد أبطال هذه الكوميديا، وروسيا عاشت الأيام كأنها كابوسا رهيبا، ولم يكن أحدا يتوقع حدوث هذا الأمر".
 
وأضاف خلال لقاء مع قناة القاهرة الإخبارية: "مئات الأغنياء الروس غادروا موسكو، وأرى أن روسيا دخلت مرحلة جديدة يمكن تسميتها بمرحلة عواصف ورياح وزلازل، ونتوقع بأن تكون درجة حرارة الجبهة الروسية الأوكرانية أقل". 
 
واستدرك قائلا: "حتى الآن، يوجد قصف مستمر في الكثير من المدن الأوكرانية، والشعب الروسي خائفون مما يحدث من البوليس والمخابرات الروسية، ولكن مع ذلك، يستمر الحديث حول تبديل وزير الدفاع الروسي، فقد حقق قائد قوات فاجنر الانتصار".
 
وواصل: "قبل عدة أيام، سمعت حديثا من نائبة وزير الدفاع الأوكراني أعلنت فيه أن هناك مفاجآت كبيرة قادمة قريبا، فالقادة العسكريون الأوكرانيون لا يحبون التحدث كثيرا عن الهجوم المضاد، فهو أمر صعب جدا في ظل الحقول المليئة بالألغام والخنادق".

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