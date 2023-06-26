مساجد المشاعر المقدسة.. مكانة كبيرة فى الإسلام وروحانية لدى حجيج بيت الله الحرام

أ.ش.أ

يقوم ضيوف الرحمن خلال مناسك الحج بالصلاة في مساجد المشاعر المقدسة التي تمثل مكانة كبيرة لدى المسلمين وروحانية ربانية للصلاة فيها، وفي طليعتها مسجد (نمرة) في عرفات، ومسجد (الخيف والبيعة) في منى.

ويؤدي الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في مسجد نمرة، الذي يعرف بعدة أسماء منها "مسجد إبراهيم، والخليل، وعرفة، وعُرنة"، وشهد المسجد أضخم توسعاته، لتصل مساحته إلى 18 ألف م2 ليصبح بذلك ثاني أكبر مسجد بمنطقة مكة المكرمة من ناحية المساحة بعد المسجد الحرام، حيث يستقبل أفواج الحجيج في فترة مبكرة تسبق موعد الوقوف في مشعر عرفات.

أما مسجد الخيف فيقع على مقربة من "الجمرة الصغرى"، وهو مبني على الطراز العربي الإسلامي على يمين الذاهب إلى عرفات، ومرت عمارته بعدة مراحل، وتُعد توسعة المملكة للمسجد الأكبر في تاريخه، إذ بلغت أكثر من 45 ألف م2 ، خلاف المساحات المهيأة للمصلين حول المسجد، ممثلاً المسجد منارة حقيقية لإنارة الطريق أمام حجاج بيت الله الحرام، ومسجد البيعة الذي يقع أسفل جبل "ثبير" التاريخي المطل على ساحات الجمرات، ويمثل حقبة مهمة من تاريخ الدعوة الإسلامية في العهد المكي، ففي هذا المكان عقدت أول بيعة في الإسلام، في عهد كانت الدعوة فيه تعيش حصاراً خانقاً من أهل الضلال في مهبط الوحي ومنطلق الرسالة مكة المكرمة، ويبعد عن الجمرة الكبرى حاليا "1كم" تقريباً، وتقدر مساحته بـ 500م2.

كما أن هناك مساجد تاريخية لها مكانتها ومنها مسجد الصخرات بعرفات، الذي يقع أسفل جبل الرحمة، من الناحية الجنوبية الشرقية على يمين الصاعد إليه، وفيه صخرات كبار وقف عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة وهو على ناقته القصواء، كما في حديث جابر رضي الله عنه المشهور في المناسك، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر في موضع مسجد نمرة، ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل جبل المشاة "أي طريقهم الذي يسلكونه في الرمل النهاية" بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص "صحيح مسلم ".

ويمثل مسجد (المشعر الحرام) "مزدلفة" مكانة كبيرة في نفوس حجاج بيت الله الحرام، وقد سمي بذلك لوقوعه في المشعر الحرام بمزدلفة مما يلي عرفات بأسفل جبل قزح، وقد ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم.

ولم يكن المسجد هذا في مستهل القرن الرابع عشر الهجري، سوى جدار في غرب موضعه يشير إلى القبلة، وبعد ذلك تم بناء المسجد على مساحة حوالي 1000 متر مربع وكان بناؤه متواضعاً، ثم جددت عمارته عدة مرات، كان آخرها التوسعة التي قامت بها حكومة المملكة العربية السعودية عام 1395ﻫ، وتبلغ مساحة المسجد الحالية 6000م2 ويستوعب 8000 مصل.

كما كان بالمشاعر المقدسة مسجد صغير في سفح جبل الصابح جنوب مسجد الخيف، يسمى مسجد (المرسلات)، وسمي بذلك لنزول سورة المرسلات على رسول الله في غار من موضعه، ومسجد الكوثر الذي يقع وسط منى على يمين القاصد إلى عرفات، وقيل إن سورة الكوثر نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكان هذا المسجد، وهناك مسجد شهير بالمشاعر المقدسة، وهو مسجد (الكبش) وهو موضع معروف من منى إلى يسار الذاهب إلى عرفات، وهو في شمال جمرة العقبة على نحو 300 متر منها في سفح جبل ثبير.