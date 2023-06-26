محكمة صربية تأمر بالإفراج عن ثلاثة ضباط شرطة من كوسوفو

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أمرت محكمة صربية اليوم الاثنين بالإفراج عن ثلاثة ضباط شرطة من كوسوفو كانوا قد اعتقلوا في وقت سابق من هذا الشهر مع تصاعد التوترات بين بريشتينا وبلجراد وبعد مطالب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالإفراج عنهم.



وقالت محكمة في بلدة كرالييفو بوسط صربيا - في بيان - إنها أفرجت عن ضباط الشرطة وسيسمح لهم بالعودة إلى كوسوفو، مشيرة إلى أن الثلاثة متهمون بحيازة أسلحة وعبوات ناسفة بصورة غير مشروعة، وأنه سيُسمح لهم بالبقاء طلقاء بانتظار إجراءات أخرى محتملة.



ولم يتضح متى سيعود رجال الشرطة إلى كوسوفو، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس.



وفي كوسوفو، أصر المسؤولون على أن الثلاثة اختطفوا، وطالب المسؤولون صربيا بتحمل المسؤولية عن انتهاك أراضي كوسوفو.. كما شكرت رئيس كوسوفو فيوسا عثماني الولايات المتحدة على تأمين إطلاق سراح رجال الشرطة "بعد العدوان الذي قامت به صربيا في كوسوفو" بحسب وصفها .



وكان ضباط الشرطة الثلاثة قد اعتقلوا منتصف الشهر الجاري .. وقالت صربيا إنهم عبروا الحدود إلى الدولة من كوسوفو، بينما أصرت سلطات كوسوفو على أنهم اختطفوا داخل كوسوفو ونُقلوا إلى سجن صربي.