محافظ بني سويف يشارك وزير الإسكان افتتاح معرض شباب مصر بعد إعادة إنشائه

شارك الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، افتتاح المعرض التجارى "معرض شباب مصر" بشارع بوسعيد بمدينة بنى سويف، وذلك تمهيداً لتشغيله تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية لجهاز التعمير وشركة المقاولون العرب بإعادة إنشاء وتأهيل المعرض، إثر تعرضه لحريق فى منتصف مايو الماضى.

شهد الافتتاح حضور: المهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب المهندس حسن مصطفى عضو مجلس الإدارة، المهندس سيد حسان رئيس قطاعات الصعيد والبحر الأحمر، المهندس هشام صفوت مدير فرع شمال الصعيد، المهندس عصام بدوى المشرف العام على منطقة شمال الصعيد، المهندس محمد عصام الدين رئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، هانى الجويلى رئيس مدينة بنى سويف، راضى بدوى مدير عام الشؤون المالية والإدارية، طارق خالد مدير عام العلاقات العامة بجهاز المدينة.

وعقب الافتتاح تفقد الوزير والمحافظ، أقسام ومكونات المعرض بعد إعادة إنشائه وتأهيله على مساحة إجمالية 2700 متر، ويتكون من 102 محل بأحجام ومساحات متفاوتة تناسب كافة الأنشطة والمنتجات الخاصة بالمعرض، حيث تم الانتهاء من مراسم القرعة العلنية بإشراف اللجنة المشكلة لهذا الغرض، وتم تسكين الشباب والمواطنين المستفيدين بعد قيامهم بالاختيار من بين مظاريف مغلقة" متضمنة موقع ومساحة المحل" والتى تم وضعها داخل صندوق شفاف، لضمان وتحقيق النزاهة والحيادية.

كما استمع الوزير والمحافظ لعرض تفصيلى عن المشروع، الذى زادت تكلفته عن 40 مليون جنيه، بداية من تواجد المعدات والأطقم الفنية من المهندسين والعمال، للموقع عقب توجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إنشاء وتأهيل المعرض، والتى بدأت برفع المخلفات وآثار الحريق، ثم البدء فى أعمال الانشاء، والتى تضمنت العديد من المراحل، شملت : الأعمال الهندسية "اختبارات، تصميمات، رسومات" وأعمال الخرسانة "أرضيات، كفر الأسقف، بلاطات الخزانات" والحوائط التشطيبات الداخلية " بياض ودهانات وزر الأرضيات والإيبوكس "، والأعمال الصحية "تأسيس، الأجهزة والقواطيع والسيراميك " والتشطيبات الخارجية والكهرباء ( الإنارة، الكابلات واللوحات الرئيسية وأعمال الأسقف والساند والبانل والكوبلس، منظومة التهوية وسحب الدخان والإطفاء والتغذية بالمياه وأعمال الموقع العام " أعمال البلدورات والإنترلوك وإنارة السور".

وخلال لقائه بعدد من الشباب والمواطنين مستأجرى المعرض، أعرب المحافظ عن تقديره للقائمين على تنفيذ المشروع من شركة المقاولون العرب وجهاز التعمير، موجها الشكر لكافة العاملين من المهندسين والعمال والفنيين والإداريين، على ما بذلوه من مجهودات والتى أثمرت عن الانتهاء من المشروع فى وقت قياسى لم يجاوز الشهر ونصف، مؤكدا أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها، دائما ما تنحاز لمواطنيها، وأنها لا تتأخر فى تقديم يد العون والمساعدة، لاسيما فى أوقات الأزمات والتحديات، معرباً عن شكره وتقديره الكبير للرئيس السيسى، لاستجابته الفورية وتوجيهاته بسرعة التخفيف عن كاهل الشباب المتضررين من الحريق والوقوف معهم ودعمهم لتجاوز تداعيات وآثار تلك الواقعة.

فيما أعرب الشباب والمواطنون، عن امتنانهم الكبير للرئيس السيسى، على سرعة الاستجابة وتوجيهاته بإعادة إعمار المعرض، والذى مثل دعماً معنويا ومادياً غير محدود ساعدهم بشكل كبير على تجاوز محنتهم مؤكدين أن ما قام به سيادة الرئيس ليس بجديد، وأنهم لم يفقدوا الأمل ولو للحظة فى انفراج محنتهم وثقتهم أنه بمجرد أن تصل، لن يتأخر فى الوقوف إلى جانبنا، وهو ما نلمسه اليوم على أرض الواقع من الانتهاء من أعمال الإنشاء فى وقت وزمن قياسى لم يزد عن 40 يوماً، وسط تواجد دائم من مسئولى الأجهزة التنفيذية وصول المعدات وتواجد التنفيذيين، حتى تم الانتهاء من المشروع.