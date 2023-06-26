محافظ المنوفية يستقبل راعى الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام وفود المهنئين بعيد الأضحى المبارك والذى تضمن القس رأفت لوقا ممثل الطائفة الإنجيلية بالمنوفية وراعى الكنيسة الإنجيلية بشبين الكوم وبركة السبع والوفد المرافق له، ووفد مديرية التربية والتعليم برئاسة محمود الفولى وكيل الوزارة، حيث قدم وفود المهنئين التهنئة لمحافظ المنوفية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنين دوام التقدم والرقى والاستقرار للبلاد وأن يديم الله الوحدة بين أبناء مصر، ومشيدين بالدور الحيوى لمحافظ المنوفية وما شهدته المحافظة من طفرة نوعية بشتى القطاعات التنموية والخدمية، فضلاً عن حرصه الدائم والتواصل الفعال مع أبناء شعب المنوفية لتلبية متطلباتهم وتقديم الدعم اللازم لهم.

هذا وقد ورحب محافظ المنوفية بوفود المهنئين، مشيراً إلى أن المناسبات والأعياد تعكس دائماً مدى قوة وترابط العلاقات بين كافة أطياف الشعب المصرى، داعياً المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة بأكملها بالخير واليمن والبركات فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.