محافظ القليوبية يتفقد مجازر 5 مدن للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الأضاحى

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عددا من المجازر التابعة للمحافظة بمدن بنها وكفر شكر وقها وطوخ وقليوب، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ذلك بحضور الدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري، والمهندس علي عودة وكيل وزارة الإسكان، ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها، وأحمد وزيري رئيس مدينة طوخ، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس مدينة كفر شكر، والعميد محمد فوزي رئيس مدينة قها، ومحمود شرف نائب رئيس مدينة قليوب.

وبدأ المحافظ، الجولة بتفقد مجزر كفر سعد بمدينة بنها والذي يصل طاقته الاستيعابية إلى 1500 رأس تقريبا فى الشهر، وتبلغ مساحته الإجمالية حوالي 4900م2، ويضم صالتين للذبيح، تبلغ مساحة كل واحدة 360م2، فضلا عن عنبر لاستقبال الحيوانات، وغرفة إعدام ومحرقة، فضلا عن مبنى إداري، وتجدر الاشارة إلى أنه تمت أعمال رفع كفاءة المجزر وتطويره ضمن الخطة الاستثمارية الحالية للمحافظة بتكلفة إجمالية 33 مليون جنيه تقريبا، وقد أعلن الهجان التشغيل التجريبي للمجزر بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما تفقدا أيضاً مجزر كفر الجزار بمدينة بنها والذي يقع على مساحة 1200 متر مربع، وتم رفع كفاءته ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، بطاقه إنتاجية 1200 رأس فى الشهر، ووجه القائمين على المجزر بحسن استقبالهم للمواطنين وذبح الأضاحي بالمجان، وذلك للحفاظ على البيئة وسلامة وصحة المواطنين.

وفى سياق متصل، تابع الهجان سير العمل بمجزر كفر شكر والذي يقع على مساحة 1800 متر مربع بمدخل المدينة ويستوعب من 70 إلى 100 رأس فى اليوم خلال أيام المواسم، حيث وجه المحافظ خلال الزيارة بضرورة إدخاله التطوير ليتم تطويره وتحويله إلى مجزر نصف آلي ليستوعب عدد رؤوس ماشية أكثر خاصة في المواسم.

كما تفقد المحافظ، مجزر مدينة طوخ والذي يقع على مساحة 2800 متر مربع، وتم رفع كفاءة المجزر بتكلفة 11 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، وتخصيص عنبر الذبح الكبير ليصبح نصف آلي ورفع كفاءة العنبر اليدوي لذبح الجمال والأغنام والماعز، ويصل متوسط الذبح بالمجزر من 1500 إلى 2000 ذبيحة فى الشهر ويتضاعف إلى ضعفين في رمضان والأعياد والمواسم.

وتفقد مجزر قها، والذي يقع على مساحة 900 متر ويستوعب 80 رأس ماشية ما بين أبقار وجمال وماعز ويعمل بطريقة يدوية بجانب 3 نقاط أخرى للذبح وتقع في نطاقه قرى ترسا والناصرية وأجهور، والجدير بالذكر أن المجزر تم رفع كفائته وتطويره عام 2021، ويتكون من صالة لذبيح الأبقار والجمال والماعز.

كما تفقد المحافظ، مجزر قليوب والذي يقع على مساحة 2200 متر مربع بطاقة إنتاجية تصل إلى 1500 ذبيحة في الشهر، بتكلفة وصلت إلى 11 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ويتم مضاعفتها فى المواسم.

وتفقد المحافظ، المجازر للتأكيد على جاهزيتها لاستقبال الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدا بأن مجازر المحافظة جاهزة لاستقبال أضاحي المواطنين مجانا مع تواجد مكثف للأطباء البيطريين داخل المجزر للكشف على الماشية قبل الذبح، ولتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح، مشيراً إلى أن جميع العنابر والمجازر التابعة للمحافظة تعمل بكامل طاقتها وتستعد لاستقبال الأضاحي.

ووجه المحافظ، بتكثيف الاستعدادات بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث ثمن جهود مديرية الطب البيطري في تكثيف استعداداتها، مشيدًا بأعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تتم بمجازر المحافظة، والذي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كل المجازر التي سيتم تطويرها ورفع كفاءتها حفاظًا على استثمارات الدولة.

وناشد المحافظ، المواطنين بالابتعاد عن ذبح الأضاحي في الأماكن غير المخصصة لها والشوارع، والالتزام بالذبح في المجازر والتي ستفتح بالمجان أمام المواطنين خلال أيام العيد، وذلك حفاظا على الصحة والسلامة العامة، ولتحقيق مظهر حضاري لائق بالمحافظة خلال عيد الأضحى المبارك.

وأكد المحافظ، أن المحافظة تشهد طفرة في مجال الانتاج الحيواني تماشيا مع مجمل التطورات التي شهدتها المحافظة، منوها بأنه تم تطوير المجازر الحكومية بالقليوبية لتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين.