اليوم السابع
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محافظ القاهرة يستقبل وفد الكنيسة الأرثوذكسية للتهنئة بالعيد

الإثنين، 26 يونيو 2023 12:54 م
محافظ القاهرة يستقبل وفد الكنيسة الأرثوذكسية للتهنئة بالعيد محافظ القاهرة يستقبل وفد الكنيسة الأرثوذكسية
كتب سيد الخلفاوى

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استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وفد الكنيسة الأرثوذكسية برئاسة الأنبا دانيال مطران المعادى والبساتين وسكرتير المجمع المقدس، والقمص سرجيوس سرجيوس والذى زار ديوان عام محافظة القاهرة لتقديم التهنئة لمحافظ القاهرة وكافة العاملين بالمحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك .
 
وأكد محافظ القاهرة أن هذه اللقاءات هى تعبير عن محبة كبيرة تعكس علاقة قوية وأصيلة، وإيمان من الجميع بقيمة المواطنة والعمل معًا على أرض وطن واحد يضم الجميع من أجل رفعته .
 
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن أى محاولة لاستغلال إجازة عيد الأضحى للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانونى حاسم ورادع .
وأكد محافظ القاهرة رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف خلال اجازة العيد مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها مؤكدًا على محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور .
محافظ القاهرة يستقبل وفد الكنيسة الأرثوذكسية للتهنئة بالعيد (2)
محافظ القاهرة يستقبل وفد الكنيسة الأرثوذكسية للتهنئة بالعيد 

 


العيد

اجازة العيد

القاهرة

البناء المخالف

عيد الاضحى



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