محافظ الجيزة: إطلاق 40 عيادة متنقلة بالقرى والمراكز ضمن حملة 100 يوم صحة

كتبت - مرام محمد

كشف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، عن إطلاق أكثر من 40 عيادة متنقلة لتجوب مختلف مراكز وأحياء وقرى المحافظة لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، إلى جانب الوحدات الصحية الثابتة، وذلك في إطار الحملة القومية "100 يوم صحة".

جاءت تصريحات المحافظ على هامش تدشينه حملة "100 يوم صحة" صباح اليوم الإثنين، من مكتب صحة ميت عقبة، وذلك بالتزامن مع إطلاقها بمختلف محافظات الجمهورية لتقديم جميع الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والتوعية للمواطنين بالمجان، تحت رعاية الرئيس السيسي.

وأكد المحافظ في تصريحاته، أن الحملة تستهدف تقديم العديد من الخدمات الصحية لجميع الفئات المستهدفة ضمن مبادرة 100 مليون صحة، مشيرا إلى أنها ستقدم خلال 100 يوم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة) مثل (السكري، ارتفاع ضغط الدم، السمنة، الاعتلال الكلوي)، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة، وكذلك كشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وفحص المقبلين على الزواج - فحص كبار السن)، بالإضافة إلى فحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، وغيرها من الخدمات الصحية الأخرى على مستوى المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.