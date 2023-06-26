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محافظ البحر الأحمر يتفقد منفذ السلع الغذائية ومجمع الدهار بالغردقة.. صور

الإثنين، 26 يونيو 2023 07:40 م
محافظ البحر الأحمر يتفقد منفذ السلع الغذائية ومجمع الدهار بالغردقة.. صور محافظ البحر الأحمر يتفقد منفذ السلع الغذائية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أجرى اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، جولة ميدانية موسعة، تفقد خلالها منفذ بيع السلع الغذائية بشارع المصالح، ومجمع خدمات الدهار بمدينة الغردقة لمتابعة سير العمل بهما، ومدى رضى المواطنين على الخدمات المقدمة وأسعار المواد الغذائية، والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن.

وأكدت المحافظة فى بيان لها، أن ذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، بضرورة شن حملات رقابية على الأسواق وجولات ميدانية لمتابعة توافر السلع ومدى التزام التجار بأسعارها.
 
وخلال الجولة شدد محافظ البحر الأحمر، على المراقبة المستمرة للأسعار وتوافر السلع الغذائية والخضروات والفاكهة وخاصة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لافتاً إلى أن المحافظة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعات المحافظة.
 
ووجه مديرية التموين بالمرور المستمر علي المنافذ والأسواق بمختلف مدن المحافظة لمراقبة الاسعار والتصدي لظاهرة الاحتكار وجشع بعض التجار، مؤكداً علي أهمية التنبيه علي التجار بوضع الأسعار بصورة مرئية وواضحة للمواطنين، مع تنشيط حملات الرقابة من الصحة والطب البيطري والتموين وغيرها من جهات إنفاذ القانون . 
 
 حرص المحافظ، علي الاستماع إلي مطالب وشكاوي بعض المواطنين وأصحاب المحلات بالمجمع ، ووعدهم بإيجاد الحلول المناسبة لها ، مشيراً أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لتلبية احتياجات المواطنين بمختلف مدنها ، لافتاً إلى أن هذا المجمع تم إنشاؤه بهدف تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الحضاري واللائق، كما أنه يأتي تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية بفرض رقابة علي مختلف السلع وخاصة السلع الغذائية ، والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والحد من الأسواق العشوائية ، مؤكداً أنه سيتم نقل جميع الباعة الجائلين بمدينة الغردقة إلي السوق الجديد في القريب العاجل . 
 
رافق المحافظ خلال جولته، السكرتير العام المساعد، كمال سليمان، ومدير عام مكتب المحافظ، العميد عمرو عراقي، ورئيس مدينة الغردقة، اللواء أشرف البيه، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، ووكيل مديرية التموين، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.
 
المحافظ بسوق الدهار
المحافظ بسوق الدهار

المحافظ يؤكد على مراقبة الاسعار
المحافظ يؤكد على مراقبة الاسعار

جانب من جولة المحافظ
جانب من جولة المحافظ

محافظ البحر الأحمر يجرى جولة تفقدية فى سوق الدهار
محافظ البحر الأحمر يجرى جولة تفقدية فى سوق الدهار
 
 

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