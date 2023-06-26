اليوم السابع
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الإثنين، 26 يونيو 2023 02:22 ص
أكرم القصاص
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مباحثات عسكرية أمريكية - أوكرانية لبحث الهجوم المضاد على القوات الروسية

الإثنين، 26 يونيو 2023 02:00 ص
مباحثات عسكرية أمريكية - أوكرانية لبحث الهجوم المضاد على القوات الروسية القوات الروسية
أ ش أ

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حث وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف مع نظيره الأمريكي لويد أوستن -هاتفيًا- الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية على القوات الروسية، والاضطرابات الأخيرة التي شهدتها موسكو.
 
وأضاف وزير الدفاع الأوكراني -في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية مساء الأحد، أنه ناقش كذلك مع نظيره الأمريكي الخطوات الرامية لتعزيز القوات المسلحة الأوكرانية.
 
وقال وزير الدفاع الأوكراني إن "السلطات الروسية باتت ضعيفة"، وإن "انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا الخيار الأفضل للكرملين".

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الهجوم المضاد على القوات الروسية

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اوكرانيا



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