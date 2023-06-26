"لـ180 درجة" مشروع تخرج إبداعى لطالبات إعلام طنطا عن إنجازات مبادرة حياة كريمة

الغربية عادل ضرة

أنتج فريق طالبات من قسم الإذاعة والتليفزيون بإعلام طنطا، فيلما وثائقياً كمشروع تخرج إبداعى عن إنجازات مبادرة حياة كريمة بمحافظة الغربية تحت عنوان "لـ180درجة"، والذي يرصد مراحل تنفيذ المبادرة فى 54 قرية بمركز زفتى بتكلفة تزيد عن 4 مليارات جنيه، وتضمن رصدا لكل تفاصيل المشروع ولقاءً خاصا مع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور عبد الوهاب الحضري منسق المبادرة بالمحافظة و جرى عرضه فى حفل مناقشة مشروعات التخرج دفعة قسم الإعلام دفعة 2023 بحضور قيادات الجامعة وعدد من المحكمين من الإعلاميين وأعضاء البرلمان وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، بحضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب، والدكتور ابراهيم طلبة المشرف العام على قسم الاعلام ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتم إنتاج وتنفيذ الفيلم الوثائقي على مدار 3 شهور تم فيها إجراء 25 زيارة ميدانية للقرى الأبرز فى المبادرة وتنفيذ 9 لقاءات مع القيادات التنفيذية بالمبادرة وأبرزهم محافظ الغربية ومنسق عام المبادرة ورؤساء المراكز والقرى وعميد كلية الآداب جامعة طنطا وأشاد الحضور بجهود الطالبات فى مشروع تخرجهن وعددهن 23 طالبة والذي تصدر مشروعات التخرج فى العرض لاحترافية العمل فيه كفيلم يرصد مراحل مشروعات مبادرة حياة كريمة الرئاسية.

وقالت الطالبة إسراء محمد عطيه منسق عام المشروع أن لـ180 درجة هو مادة فيلمية متخصصة تستعرض مدى التحول الذي اصبحت عليه تلك القرى بعد تنفيذ مشروعات المبادرة فى تلك القرى من نقطة الصفر الى أقصى درجات التغيير وكذلك رصد مدى حجم الجهود التي يبذلها المشاركين فى تلك المبادرة الرئاسية التى تعتبر أكبر مشروع تنموى على مستوى العالم وبذلت الطالبات أقصى جهدهن في مراحل إنتاج وتنفيذ هذا العمل بكل مراحله تحت إشراف الدكتور محمود عمارة مدرس الاذاعه والتلفزيون بالقسم والمشرف على المشروع والدكتورة إيمان العراقي والباحثة أمينة محفوظ والذين قدموا كافة أدوات التوجيه والتقييم المهنى والأكاديمى للطالبات طوال مراحل تنفيذ مشروع التخرج.