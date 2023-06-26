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كمين ينهى رحلة تاجر مواد مخدرة بحوزته كمية من الحشيش فى الجيزة

الإثنين، 26 يونيو 2023 04:00 ص
كمين ينهى رحلة تاجر مواد مخدرة بحوزته كمية من الحشيش فى الجيزة قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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انتهت رحلة تاجر مواد مخدرة، على يد ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حيث تم القبض عليه وبحوزته قطع حشيش مخدر معدة للبيع، قبل ترويجها بين عملائه، كما ضبط بحوزته مبلغ مالي من متحصلات ترويج المخدر، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق. 
 
 
كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، استعداد عاطل لترويج مواد مخدرة بين المتعاطين، وحيازته لكمية منها، ورصد رجال المباحث تحركات المتهم، في الأماكن التي يتردد عليها بين عملائه، وأعدوا له كمينا انتهى بالقبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش مقسمة لقطع، معدة للبيع، ومبلغ مالي من حصيلة تجارته، بالإضافة إلى هاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه.
 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 

مكافحة المخدرات

مخدر الحشيش

امن الجيزة

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