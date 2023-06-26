كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان تعلن نتائج نهاية العام

كتب محمد صبحى

أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان نتائج مرحله البكالوريوس وذلك تحت رعايه الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الذي يولي اهتماما كبيرا بضمان جوده العملية التعليمية وتوفير بيئه تعليميه مثاليه لابنائنا الطلاب.

وقال الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي إن مجلس الكلية قد اعتمد نسب النجاح لمرحلة البكالوريوس شعبة عامة وبرنامجي هندسة البرمجيات والمعلوماتية الطبية وأعلنت نتائج جميع الفرق علي الموقع الرسمي لجامعه حلوان. تحت رياده الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح أن نسبه النجاح للفرقة الأولي هي 91.3% بينما كانت نسبه النجاح للفرقة الثانية 94.6% أما عن النسبه للفرقة الثالثة فكانت 96 ٪، وبلغت نتيجة النسبه للفرقة الرابعة 90.5% أما عن البرامج المميزة فبلغت النسبه 95% لبرنامج هندسة البرمجيات، بينما كانت نسبه النجاح في برنامج المعلوماتية الطبية 96%.

اشادت الدكتورة منال عبدالقادر بمشروعات الطلاب والتي بلغت 225 مشروع، حيث ناقش قسم نظم المعلومات ببرامجه المختلفة 158 مشروع ، بينما ناقش قسم علوم الحاسب 67 مشروع، موضحة أنه قد تم مراجعة استيفاء شروط التخرج لطلاب المستوي الرابع وتسليمها للجامعة وفي انتظار قرارات لدكتور رئيس الجامعة بتخريج الطلاب.

وقد أعرب امام عن تقديره لقطاع شئون التعليم والطلاب بالكليه تحت قيادة الدكتورة منال عبد القادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب على ما تقوم به من جهد وتفاني وحرصها الدائم على انتظام الدراسة والحفاظ علي حقوق طالبات وطلاب الكليه والالتزام بالخطه الدراسيه المعتمده من سياده الاستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعه للتعليم والطلاب ، والتقدير موصول لكل اعضاء هيئه التدريس بالكلية علي اخلاصهم وحرصهم علي تقديم افضل خدمه تعليميه لأبنائنا الطلاب اضافه الي جهد سيادتهم بجميع الكونترولات حيث كانوا كخليه نحل تعمل بكل جديه و بشكل يومي أثناء الامتحانات ويتم التصحيح والرصد لكافة الامتحانات أول بأول.