كاميرات المراقبة سلاح النيابة لكشف كواليس مقتل شاب بمدينة بدر.. تفاصيل

كتب أحمد حسني

أمرت نيابة الشروق وبدر، بتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة مقتل شاب على يد أحد جيرانه، بسبب خلافات مالية بينهما في مدينة بدر، لكشف كواليس الواقعة بالكامل، وكان اعترف بأنه أنهى حيلة الشاب نتيجة خلافات مالية، وذكر أن مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك، واعتدى خلاله على المجني عليه بسلاح أبيض، فأصابه بجرح برقبته، تسبب في إنهاء حياته.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح نافذ بالرقبة "توفى أثناء إسعافه" إثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم.

بالانتقال وبسؤال والد المتوفى قرر بحدوث مشاجرة بين نجله وأحد الأشخاص "لا يعلم بياناته" حال تواجده بدائرة القسم قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.