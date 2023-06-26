اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 يونيو 2023 02:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

قوات الدفاع الجوى تحتفل بعيدها الـ53

الإثنين، 26 يونيو 2023 12:37 م
قوات الدفاع الجوى تحتفل بعيدها الـ53 الفريق محمد حجازى قائد قوات الدفاع الجوى
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
احتفلت قوات الدفاع الجوى بالذكرى الثالثة والخمسين لبناء حائط الصواريخ فى الثلاثين من يونيو عام 1970م، والذى إتخذ عيداً لقوات الدفاع الجوى.
 
وبهذه المناسبة عقد الفريق محمد حجازى قائد قوات الدفاع الجوى مؤتمراً صحفياً وجه خلاله التحية والتقدير والإعتزاز لرجال الدفاع الجوى الذين قدموا أرواحهم وجسدوا أروع البطولات والتضحيات العظيمة حتى تظل راية الوطن خفاقة، كما قدم التحية لرجال الدفاع الجوى المرابضين فى كافة ربوع الوطن يواصلون العمل ليلاً ونهاراً ليكونوا حصناً منيعاً ضد من تسول له نفسه الإقتراب من سماء مصر , وأوصاهم أن يكونوا أداة للتحديث والتطوير والقدوة فى نكران الذات فداءً لوطنهم الحبيب , مجددين العهد أن يظلوا دوماً جنوداً أوفياء لوطنهم مقدمين كل غال ونفيس لحماية سماء مصر وصون قدسيتها.
 
مؤكداً على أن قوات الدفاع الجوى ماضية فى التطوير والتحديث وفقاً لمنهج علمى مدروس لزيادة قدراتها القتالية بما يمكنها من تنفيذ المهام المكلفة بها لتظل قوات الدفاع الجوى درعاً يحمى سماء مصر.
 
 
 

الدفاع الجوى

القوات المسلحه

الجيش المصرى

٣٠ يونيو



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة