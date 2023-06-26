قمر الحج فى التربيع الأول ويزين سماء مصر والوطن العربى.. اعرف التفاصيل

كتب ــ محمود راغب

يصل القمر لحظة التربيع الأول هذا الشهر اليوم الإثنين 26 يونيو 2023 عند الساعة 10:50 صباحاً بتوقيت مكة (07:50 صباحاً بتوقيت جرينتش) ويكون قد أكمل ربع المسافة في مداره حول الأرض بالتزامن مع يوم التروية.

وكشفت الجميعة الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيشرق بعد الظهر بالتوقيت المحلي وسيصل أعلى نقطة في السماء بالتزامن مع غروب الشمس مائل باتجاه الجنوب وسيظل مشاهد إلى أن يغرب بعد منتصف الليل.

تعتبر فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي العينية أو تلسكوب صغير، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليله وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.