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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، فتح أبواب مسجد الخيف بمشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.

وأكملت الوزارة جميع الاستعدادات اللازمة عبر شركات الصيانة والتشغيل والنظافة التي أتمت العمل على تجهيزه بكل ما يحتاجه من متطلبات؛ تحقيقًا لتوجيهات القيادة السعودية التي تؤكّد دائمًا على توفير كل السبل والإمكانات؛ ليؤدي ضيوف الرحمن نسكَهم بكل راحة واطمئنان.

وشمِلت التجهيزات الانتهاء من أعمال الفرش والنظافة وصيانة التكييف والإنارة ودورات المياه، وتهيئة مقار لـ"كونترات" التوعية الإسلامية وكبائن التوعية الشرعية، وتجهيز الشاشات الإلكترونية، وتوفير المصاحف، وتكليف شركات الصيانة بالعمل على مدار الساعة للنظافة والصيانة، بالإضافة إلى المشرفين الميدانين على أعمال الصيانة.

وفي سياق متصل.. اكتملت استعدادات مختلف الجهات العاملة في موسم حج هذا العام تمهيدا لوصول الحجاج اليوم إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، مرتكزة في جوهرها على عظم الشعيرة والمسؤولية التي تتشرف بها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.

وتحيط بجموع الحجيج بمشعر منى خدمات طبية وعلاجية تتضمن 97 مركزاً إسعافياً تابعاً لهيئة الهلال الأحمر السعودي بأسطول يضم 320 سيارة إسعاف، و6 طائرات إسعاف جوي، و9 دراجات نارية و4 عربات جولف، إضافة إلى 4 عربات إمداد طبي، و16 عربة من الاستجابة النوعية، وسيارات خدمة لدعم العمل الإسعافي والإداري يباشرها 1288 كادراً طبياً.