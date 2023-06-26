عودة رحلات الطيران في مطار ريجان بواشنطن بعد تعطل نظام الاتصالات

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن مطار رونالد ريجان الأمريكي، عودة رحلات الطيران بعد استكمال إصلاح نظام الاتصالات.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إنه "تم تعليق الرحلات الجوية من وإلى المطارات في منطقة واشنطن مساء الأحد بعد مشكلة في منشأة رئيسية لمراقبة الحركة الجوية، وفقًا لكل من إدارة الطيران الفيدرالية وهيئة المطارات المحلية.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها "أوقفت المغادرة مؤقتًا" إلى مطارات منطقة العاصمة أثناء إجراء إصلاحات لنظام الاتصالات في منشأة التحكم في نهج الرادار الطرفية في بوتوماك.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن المنشأة تحولت إلى نظام احتياطي.

وتعرضت المغادرون من كل من مطاري ناشيونال ودالس الدولي إلى توقف، وفقًا لمتحدث باسم هيئة مطارات العاصمة واشنطن ، التي تدير كلا المطارين.