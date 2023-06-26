ضيوف خادم الحرمين الشريفين يزورون معرض الوحى فى مكة المكرمة

مكة المكرمة - محمود عبد الراضي

زار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذى تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، معرض الوحي الواقع بحي "حراء" الثقافي بالعاصمة المقدسة.

واطلع الضيوف خلال جولتهم في قاعات المعرض المتعددة على بعض الجوانب العظيمة بقصة نزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويعرف بهذا الجانب من سيرته، وينتقل بعدها الزائر للتعرف على بعض ما يرتبط بقصة نزول الوحي كغار حراء وأم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وجبريل عليه السلام عبر عرض تقني جذاب يأخذ المشاهد في رحلة سمعية وبصرية ماتعة.

وفي ختام الزيارة أشاد الضيوف بالمعرض وما يمثله على بعض الجوانب العظيمة بقصة نزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مثمنين دور الوزارة في ترتيب وتنظيم مثل هذه الزيارات الإيمانية، مؤكدين أن الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة هذه البلاد المباركة ليس بغريب عليها فالمملكة تقوم على العناية بالإسلام والمسلمين.

وقدموا خالص الشكر والتقدير لحكومة المملكة وقائدها خادم الحرمين الشريفين ، على خدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم، معبرين عن شكرهم وتقديرهم له على هذا الاهتمام بأبناء العالم الإسلامي، مؤكدين أن البرنامج يأتي في إطار هذه الخدمات والأعمال الجليلة والمساعدات المتواصلة والمستمرة التي تقدمها المملكة لعموم المسلمين في مختلف أنحاء العالم.