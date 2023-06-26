اليوم السابع
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ضبط أجنبى بتهمة التعدى على آخر بسبب خلافات مالية فى مدينة نصر

الإثنين، 26 يونيو 2023 11:44 ص
ضبط أجنبى بتهمة التعدى على آخر بسبب خلافات مالية فى مدينة نصر حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - عبد الله محمود

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نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لضباط قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة ومصاب بدائرة القسم.
 
 
بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين (طـرف أول: طالب "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة القسم "مصاب بجروح متفرقة بالجسم") (طرف ثان: مدرس "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة)، وبحوزته سلاح أبيض "سكين" بسبب خلافات مالية بينهما تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب باستخدام السلاح المضبوط بحوزته محدثاً إصابة الأول المنوه عنها. 
 
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الثانى وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.
 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

ضبط أجنبى

خلافات مالية

سلاح أبيض

مدينة نصر



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