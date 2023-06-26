صحيفة كويتية تبرز استقبال الرئيس السيسى لرئيس وزراء الهند

وذكرت الصحيفة -تحت عنوان "السيسي: نثق في رئاسة هندية نشطة لمجموعة العشرين لاحتواء التحديات الاقتصادية الدولية"- أن الزعيمين عقدا مباحثات على مستوى القمة أكدا خلالها تميز العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين الصديقين، والالتزام المتبادل بالوصول بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات.

وأضافت الصحيفة أن الزعيمين قاما عقب انتهاء المباحثات بالتوقيع على الإعلان المشترك؛ لرفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعكس التراث الحضاري المشترك والممتد بين مصر والهند على المستويين الرسمي والشعبي، بالإضافة إلى توافر الإرادة المتبادلة بين البلدين الصديقين للارتقاء بالعلاقات الثنائية.