صحة المنوفية: حملة "100 يوم صحة" تواصل عملها لليوم الثانى على التوالى

قال الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أن حملة 100يوم صحة، متواصلة ومستمرة على مدار الساعه، ومواصله لعملها اليوم لليوم الثانى على التوالى، وذلك بعد إطلاق الحملة الأحد، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى ، تزامنا مع انطلاقها من العاصمة الإدارية الجديدة بجميع الإدارات الطبية على مستوى المحافظة بالميادين الرئيسية والوحدات الصحية .

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن الحملة مستمرة وموتصلة على مدار الأيام دون استثناء للاجازات أو أى يوم، لافتا إلى أنها تشهد تكثيف الخدمات الصحية خلال فترة مائة يوم على مستوى المبادرات الرئاسية وخدمات وحدات الرعاية الأساسية والصحة الإنجابية و النهوض بسُبل الرعاية الصحية للمواطنين.

وتهدف حملة "100 يوم صحة إلى تكثيف تقديم الخدمات الصحية خلال فترة مائة يوم، وأيضاً تقديم خدمات المبادرات السابقة من خلال وحدات الرعاية الأولية، وكذلك من خلال الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة، حيث ستقدم خدمات كل من مبادرات العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومُبادرة فحص المُقبلين على الزواج، والرعاية الصحية لكبار السن، وذلك من خلال وحدات الرعاية الأولية على مستوى المحافظة، بالإضافة لفحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، وخدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المُحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية، وهناك العديد من العيادات المنتشرة لتقديم الخدمات العلاجية، من كشف وصرف أدوية واستقبال حالات الطوارئ وإجراء التدخلات الطبية اللازمة.