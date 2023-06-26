صحة الفم.. يمكن لهذا المكون أن يوازن تمعدن أسنانك

فاطمة ياسر

من الحقائق المعروفة أن صحة الفم أمر لا بد منه إذا كنت ترغب في الاستمتاع بالعافية بشكل عام، تؤكد منظمة الصحة العالمية أن هناك علاقة مثبتة بين صحة الفم والصحة العامة والرفاهية.

اليوم ، تتزايد أمراض الأسنان يومًا بعد يوم ، وأحد الأسباب الرئيسية هو تناول كميات كبيرة من السكر. وليس هناك من ينكر الصلة بين الاستهلاك العالي للسكريات ومرض السكري والسمنة وتسوس الأسنان.

وفقا لموقع "everydayhealth" فإن استهلاك السكريات هو المكان الذي يبدأ فيه نضالنا غالبًا ، وينتهي بنا الأمر بخسارة المعركة للحفاظ على أسناننا صحية وقوية. لكن هل تعلم أن الجسم لديه آلية دفاع مدمجة لنقاط ضعفنا تجاه السكر؟.

حساسية الأسنان وإعادة التمعدن عندما نأكل شيئًا ما ويتم تضخيم ذلك في نظام غذائي يميل نحو الكربوهيدرات والسكريات ، تقوم بكتيريا البلاك بتفكيك هذه الأطعمة لإنتاج حمض اللاكتيك الذي يذيب بلورات المينا في أسناننا، نظرًا لأن أسناننا تفقد محتواها المعدني ، فإن هذه العملية تسمى التنقية، يمكن أن تؤدي هذه المرحلة إلى مشاكل الأسنان مثل البقع البيضاء وحساسية الأسنان والتسوس.

ولكن هناك عملية طبيعية لإصلاح الأسنان تسمى إعادة التمعدن،يمكنك مقارنة هذه المرحلة بتغذية الأسنان حيث أن معادن الكالسيوم والفوسفات من لعابنا تترسب مرة أخرى على سطح مينا الأسنان، تتحد المعادن لتكوين بلورات المينا التي فقدناها في عملية التنقية واستعادة أساس أسناننا وقوتها.