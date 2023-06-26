شرطة المرافق بالجيزة تواصل حملات إزالة الإشغالات استعدادا لاستقبال العيد

كتب بهجت أبو ضيف

أعدت شرطة المرافق بالجيزة، حملة لإزالة الإشغالات الخاصة بالمحلات التجارية والباعة المتجولين، والمقاهي، بعدة مناطق استعدادا لاستقبال عيد الأضحى.

أسفرت الحملة عن إزالة وتحرير 187 مخالفة تعدي وإشغال طريق، لباعة متجولين، ومحلات تجارية، ومخابز، ومقاهي عشوائية، وتحرير وإزالة مخالفات حواجز وسلاسل حديدية، واستاندات لعرض البضائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.