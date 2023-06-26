سقوط عاطل متهم بسرقة شخص بالإكراه فى القاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

رصدت قوات الأمن تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر إحدى السيدات، من قيام أحد الأشخاص بإشهار سلاح أبيض بوجه ابنها وسرقة متعلقاته الشخصية أثناء سيره بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى القائمة على النشر، وبإستدعائها ونجلها "مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم")، أقر بأنه حال سيره بدائرة القسم، فوجئ بقيام أحد الأشخاص باستيقافه وإشهار سلاح أبيض فى وجهه والتعدى عليه وإحداث إصابته، والاستيلاء على هاتفه المحمول ومشغولات فضية كرهاً عنه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبحوزته الهاتف المحمول والمشغولات الفضية المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.