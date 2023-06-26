اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 يونيو 2023 04:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تعتقل 3 أشخاص بتهمة التعاون مع أوكرانيا

الإثنين، 26 يونيو 2023 03:01 م
روسيا تعتقل 3 أشخاص بتهمة التعاون مع أوكرانيا جهاز الأمن الاتحادي الروسي
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي، الاثنين، إنه اعتقل 3 أشخاص بتهمة التعاون مع أوكرانيا.

وذكر الجهاز على موقعه الإلكتروني إنه اعتقل واحداً من الثلاثة في منطقة أمور بالشرق الأقصى الروسي بتهمة إرسال أموال إلى أوكرانيا لشراء طائرات مسيرة ومعدات عسكرية أخرى.

كما اتهم اثنين من سكان بلدة يالطا في شبه جزيرة القرم بالاتصال بالمخابرات الأوكرانية وإمدادها بمعلومات عن الأوضاع في شبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود، التي استولت عليها روسيا وضمتها من أوكرانيا في عام 2014.

والمعتقلون متهمون أيضاً بأنهم عرضوا تصوير منشآت عسكرية روسية وشن هجمات عليها.

 

 


روسيا

جهاز الأمن الاتحادي الروسي

أوكرانيا

روسيا وأوكرانيا

يالطا

شبه جزيرة القرم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة