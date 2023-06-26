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رفع حالة الاستعداد بمستشفيات الإسكندرية لاستقبال أي إصابات من العقار المنهار

الإثنين، 26 يونيو 2023 01:30 م
رفع حالة الاستعداد بمستشفيات الإسكندرية لاستقبال أي إصابات من العقار المنهار الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، برفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسكندرية، لاستقبال أي إصابات جراء انهيار عقار بمنطقة ميامي.
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة دفعت بـ12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، مع رفع حالة التأهب في مرفق إسعاف الإسكندرية، تحسبا للتعامل مع أي إصابات محتملة.
 
وأضاف «عبدالغفار» أن فرق الإسعاف المتمركزة في موقع الحادث، متأهبة للتعامل مع أي إصابات، ويجري حصر أعداد المصابين جراء الحادث. 

الصحة

عقار الاسكندرية

انهيار عقار

الاسعاف



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